Le président de la FIFA abandonne son projet

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, voulait vendre une partie des activités de la fédération à des fonds d'investissement, ou à un fonds d'investissement lié à la famille de Donald Trump.

On voulait vendre une partie des activités de la FIFA pour engranger des sous, mais aussi permettre à des investisseurs privés de faire de l'argent avec la Coupe du monde et d'autres compétitions importantes de la FIFA. Il y a eu une levée de boucliers et ce projet est tombé à l'eau.

Écoutez le spécialiste de soccer Vincent Destouches revenir sur cette affaire avec Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.

Selon Destouches, même si Infantino a abandonné son projet, le mal serait déjà fait.