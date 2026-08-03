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Le président de la FIFA abandonne son projet

«C'est peut-être ce qui va lui coûter la présidence» -Vincent Destouches

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 3 août 2026 19:41

Avec

Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
Vincent Destouches
Vincent Destouches
«C'est peut-être ce qui va lui coûter la présidence» -Vincent Destouches
Le président de la FIFA Gianni Infantino / AP/Jacquelyn Martin

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, voulait vendre une partie des activités de la fédération à des fonds d'investissement, ou à un fonds d'investissement lié à la famille de Donald Trump.

On voulait vendre une partie des activités de la FIFA pour engranger des sous, mais aussi permettre à des investisseurs privés de faire de l'argent avec la Coupe du monde et d'autres compétitions importantes de la FIFA. Il y a eu une levée de boucliers et ce projet est tombé à l'eau.

Écoutez le spécialiste de soccer Vincent Destouches revenir sur cette affaire avec Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.

Selon Destouches, même si Infantino a abandonné son projet, le mal serait déjà fait.

«C'est Gianni Infantino qui perd des plumes dans l'histoire. C'était son projet. Et c'est ce que ses proches qui l'ont lâché dans les derniers jours, avant qu'il abandonne le projet, ce sont évertués à dire. Ils ont dit: il a fait ça tout seul. C'est le projet d'un seul homme. Le processus était opaque. Il y a un manque de transparence et c'est ce qui va peut-être lui coûter la présidence. Parce que l'an prochain, il y a une nouvelle élection qui normalement aurait été une promenade dans le parc pour lui, et au final, ça n'a plus l'air d'être le cas. Il y a des fédérations qui l'ont lâché»

Vincent Destouches

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