 Aller au contenu
Le stade de l'Omnium Banque Nationale

«Si on arrête de le développer, on pourrait le perdre» -Hugues Léger

par 98.5 Sports

0:00
7:13

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 3 août 2026 19:02

Avec

Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
Hugues Léger
Hugues Léger
«Si on arrête de le développer, on pourrait le perdre» -Hugues Léger
Hugues Léger / Cogeco Média

Le mauvais temps cause des ennuis de taille depuis deux jours à l'Omnium Banque Nationale, remettant à l'avant-plan la nécessité d'un toit.

Sauf qu'une telle initiative n'est pas prisée de tous et modifierait aussi la physionomie du parc Jarry en raison de l'agrandissement du stade.

Écoutez Hugues Léger, de Tennis Montréal et spécialiste de marketing sportif, aborder ce dossier avec Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Pas moins de 80 % des revenus de l'Omnium Banque Nationale sont réinvestis par Tennis Canada, une OBNL, dans le développement du tennis canadien, notamment à Montréal.
  • Léger souligne l'importance du stade IGA et du Centre national pour l’accessibilité, la formation de joueurs comme Leyla Fernandez et Gabriel Diallo;
  • L'’impact des pressions de l’ATP et des diffuseurs concernant l’ajout d’un toit;
  • Hugues Léger met en garde contre la concurrence internationale, notamment l’Arabie saoudite, et il insiste sur le rôle du tournoi pour la communauté locale et l’avenir du tennis au Canada.

Vous aimerez aussi

Omnium Banque Nationale: les Québécois ont le couteau entre les dents
Les amateurs de sports
Omnium Banque Nationale: les Québécois ont le couteau entre les dents
0:00
10:08
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
Zara Larsson avec le nouveau chandail du CF Montréal
Rattrapage
Durant le week-end d'Osheaga
Zara Larsson avec le nouveau chandail du CF Montréal
Les Dodgers remportent le derby Tarik Skubal
Rattrapage
Le plus gros échange dans le Baseball majeur
Les Dodgers remportent le derby Tarik Skubal
«Aujourd'hui, l'équipe est quand même moins bonne qu'hier»- Jeremy Filosa
Rattrapage
Les Blue Jays ont fait une foule d'échanges
«Aujourd'hui, l'équipe est quand même moins bonne qu'hier»- Jeremy Filosa
«Les gens pleuraient dans les estrades» -Pat Laprade
Rattrapage
Le retour de Kevin Owens
«Les gens pleuraient dans les estrades» -Pat Laprade
«L'Alliance devrait déjà avoir un ou deux matchs par saison à la Place Bell»
Rattrapage
Après cinq ans d'existence
«L'Alliance devrait déjà avoir un ou deux matchs par saison à la Place Bell»
«C'est peut-être ce qui va lui coûter la présidence» -Vincent Destouches
Rattrapage
Le président de la FIFA abandonne son projet
«C'est peut-être ce qui va lui coûter la présidence» -Vincent Destouches
«La pédale était dans le tapis du début à la fin» -Bruno Heppell
Rattrapage
Alexander et Philpot brillent
«La pédale était dans le tapis du début à la fin» -Bruno Heppell
Vente de la FIFA: «Ça intensifie les liens incestueux entre Infantino et Trump»
Rattrapage
À des investisseurs privés
Vente de la FIFA: «Ça intensifie les liens incestueux entre Infantino et Trump»
Décathlon: 50 ans d’évolution entre Bruce Jenner et Damian Warner
Rattrapage
Discipline exigeante
Décathlon: 50 ans d’évolution entre Bruce Jenner et Damian Warner
Malik L'Italien et Alexis Joseph avec Équipe Canada pour la Coupe Hlinka-Gretzky
Rattrapage
Des talents du Québec
Malik L'Italien et Alexis Joseph avec Équipe Canada pour la Coupe Hlinka-Gretzky
Louis «Mad Prince» Jourdain rejoint la UFC et se battera à Edmonton
Rattrapage
Arts martiaux mixtes
Louis «Mad Prince» Jourdain rejoint la UFC et se battera à Edmonton
Omnium Banque Nationale: les Québécois ont le couteau entre les dents
Rattrapage
Début du tournoi le 1er août
Omnium Banque Nationale: les Québécois ont le couteau entre les dents
CF Montréal : la solidité défensive ne suffit plus face aux problèmes d'attaque
Rattrapage
Trois matchs sans but
CF Montréal : la solidité défensive ne suffit plus face aux problèmes d'attaque
Le chandail du «Monsieur Baseball du Québec», Michel Laplante, sera retiré
Rattrapage
Grand ambassadeur du sport
Le chandail du «Monsieur Baseball du Québec», Michel Laplante, sera retiré