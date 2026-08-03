Le stade de l'Omnium Banque Nationale

Le mauvais temps cause des ennuis de taille depuis deux jours à l'Omnium Banque Nationale, remettant à l'avant-plan la nécessité d'un toit.

Sauf qu'une telle initiative n'est pas prisée de tous et modifierait aussi la physionomie du parc Jarry en raison de l'agrandissement du stade.

Écoutez Hugues Léger, de Tennis Montréal et spécialiste de marketing sportif, aborder ce dossier avec Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.

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