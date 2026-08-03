Le stade de l'Omnium Banque Nationale

Le mauvais temps cause des ennuis de taille depuis deux jours à l'Omnium Banque Nationale, remettant à l'avant-plan la nécessité d'un toit.
Sauf qu'une telle initiative n'est pas prisée de tous et modifierait aussi la physionomie du parc Jarry en raison de l'agrandissement du stade.
Écoutez Hugues Léger, de Tennis Montréal et spécialiste de marketing sportif, aborder ce dossier avec Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Pas moins de 80 % des revenus de l'Omnium Banque Nationale sont réinvestis par Tennis Canada, une OBNL, dans le développement du tennis canadien, notamment à Montréal.
- Léger souligne l'importance du stade IGA et du Centre national pour l’accessibilité, la formation de joueurs comme Leyla Fernandez et Gabriel Diallo;
- L'’impact des pressions de l’ATP et des diffuseurs concernant l’ajout d’un toit;
- Hugues Léger met en garde contre la concurrence internationale, notamment l’Arabie saoudite, et il insiste sur le rôle du tournoi pour la communauté locale et l’avenir du tennis au Canada.