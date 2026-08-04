Après deux journées perturbées par la pluie, l'Omnium Banque Nationale roule à plein régime, mardi, à Montréal.
Écoutez le journaliste Zachariel Cossette-Leblanc, présent au stade IGA, résumer la journée d'hier et celle d'aujourd'hui avec l'animateur Meeker Guerrier.
Les sujets discutés
- Alexis Galarneau, éliminé, ne l'a pas eue facile avec la météo;
- Denis Shapovalov abandonne en troisième manche: il cachait une blessure à la cheville depuis la finale de Los Cabos;
- On parle des autres résultats des joueurs canadiens.
- Gabriel Diallo était enchanté de sa victoire de lundi.