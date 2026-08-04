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Omnium Banque Nationale

Blessé à la cheville, Denis Shapovalov abandonne

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 4 août 2026 19:01

Avec

Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
Zachariel Cossette-LeBlanc
Zachariel Cossette-LeBlanc
Blessé à la cheville, Denis Shapovalov abandonne
Denis Shapovalov quitte le terrain après son abandon, mardi, à Montréal. / PC/Christopher Katsarov

Après deux journées perturbées par la pluie, l'Omnium Banque Nationale roule à plein régime, mardi, à Montréal.

Écoutez le journaliste Zachariel Cossette-Leblanc, présent au stade IGA, résumer la journée d'hier et celle d'aujourd'hui avec l'animateur Meeker Guerrier.

Les sujets discutés

  • Alexis Galarneau, éliminé, ne l'a pas eue facile avec la météo;
  • Denis Shapovalov abandonne en troisième manche: il cachait une blessure à la cheville depuis la finale de Los Cabos;
  • On parle des autres résultats des joueurs canadiens.
  • Gabriel Diallo était enchanté de sa victoire de lundi.

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