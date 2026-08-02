Chronique financière

Le gouvernement fédéral a récemment annoncé qu'il souhaitait amener plusieurs de ses employés à une retraite anticipée, sans pénalités, et 10 000 fonctionnaires y seraient admissibles.

Cette nouvelle a inspiré la chroniqueuse économique Marianne Spear qui souhaitait s'attarder aux décaissements des rentes de retraite : à quel moment faut-il procéder au retrait ? Plusieurs facteurs doivent effectivement être pris en compte pour faire un choix judicieux.

Écoutez la chroniqueuse économique Marianne Spear présenter les trois erreurs les plus fréquentes et les moyens de les éviter, dimanche, au micro de l'animateur Jean-François Baril.