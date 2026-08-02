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Chronique financière

Décaissement des rentes de retraite : trois erreurs à éviter

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Entendu dans

Signé l'été

le 2 août 2026 08:28

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
Marianne Spear
Marianne Spear
Décaissement des rentes de retraite : trois erreurs à éviter
Marianne Spear / Cogeco Média

Le gouvernement fédéral a récemment annoncé qu'il souhaitait amener plusieurs de ses employés à une retraite anticipée, sans pénalités, et 10 000 fonctionnaires y seraient admissibles.

Cette nouvelle a inspiré la chroniqueuse économique Marianne Spear qui souhaitait s'attarder aux décaissements des rentes de retraite : à quel moment faut-il procéder au retrait ? Plusieurs facteurs doivent effectivement être pris en compte pour faire un choix judicieux.

Écoutez la chroniqueuse économique Marianne Spear présenter les trois erreurs les plus fréquentes et les moyens de les éviter, dimanche, au micro de l'animateur Jean-François Baril.

«Si vous êtes à cinq ans de la retraite et que vous n’avez jamais fait un plan de décaissement, là, ça presse un peu. C'est absolument quelque chose à faire.»

Marianne Spear

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