 Aller au contenu
Le retour de Kevin Owens

«Les gens pleuraient dans les estrades» -Pat Laprade

par 98.5 Sports

0:00
6:20

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 3 août 2026 20:06

Avec

Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
«Les gens pleuraient dans les estrades» -Pat Laprade
Kevin Ovens (à droite) lors d'un combat en 2023. / AP/Charles Krupa

Le Québécois Kevin Owens a fait un retour très attendu après 17 mois d'absence en raison d'une opération au cou, suscitant une vive émotion parmi plus de 30 000 amateurs.

Écoutez Pat Laprade, commentateur de la WWE sur Netflix, parler de ce retour avec Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Un retour pour le Québécois à l'âge de 42 ans;
  • On parle de l'importance de Summerslam, l'équivalent estival de Wrestlemania;
  • La difficulté physique du sport-spectacle;
  • «Les gens pleuraient dans les estrades»;
  • Laprade, pourtant un proche de Owens, ne savait pas qu'il effectuait un retour ce soir-là.

Vous aimerez aussi

«C'est une fierté et je trouve ça beau pour les jeunes qui veulent rêver»
Signé l'été
«C'est une fierté et je trouve ça beau pour les jeunes qui veulent rêver»
0:00
5:51
Les Blue Jays tirent un trait sur la saison 2026
Bonsoir les sportifs
Les Blue Jays tirent un trait sur la saison 2026
0:00
9:09
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
Zara Larsson avec le nouveau chandail du CF Montréal
Rattrapage
Durant le week-end d'Osheaga
Zara Larsson avec le nouveau chandail du CF Montréal
Les Dodgers remportent le derby Tarik Skubal
Rattrapage
Le plus gros échange dans le Baseball majeur
Les Dodgers remportent le derby Tarik Skubal
«Aujourd'hui, l'équipe est quand même moins bonne qu'hier»- Jeremy Filosa
Rattrapage
Les Blue Jays ont fait une foule d'échanges
«Aujourd'hui, l'équipe est quand même moins bonne qu'hier»- Jeremy Filosa
«L'Alliance devrait déjà avoir un ou deux matchs par saison à la Place Bell»
Rattrapage
Après cinq ans d'existence
«L'Alliance devrait déjà avoir un ou deux matchs par saison à la Place Bell»
«C'est peut-être ce qui va lui coûter la présidence» -Vincent Destouches
Rattrapage
Le président de la FIFA abandonne son projet
«C'est peut-être ce qui va lui coûter la présidence» -Vincent Destouches
«La pédale était dans le tapis du début à la fin» -Bruno Heppell
Rattrapage
Alexander et Philpot brillent
«La pédale était dans le tapis du début à la fin» -Bruno Heppell
«Si on arrête de le développer, on pourrait le perdre» -Hugues Léger
Rattrapage
Le stade de l'Omnium Banque Nationale
«Si on arrête de le développer, on pourrait le perdre» -Hugues Léger
Vente de la FIFA: «Ça intensifie les liens incestueux entre Infantino et Trump»
Rattrapage
À des investisseurs privés
Vente de la FIFA: «Ça intensifie les liens incestueux entre Infantino et Trump»
Décathlon: 50 ans d’évolution entre Bruce Jenner et Damian Warner
Rattrapage
Discipline exigeante
Décathlon: 50 ans d’évolution entre Bruce Jenner et Damian Warner
Malik L'Italien et Alexis Joseph avec Équipe Canada pour la Coupe Hlinka-Gretzky
Rattrapage
Des talents du Québec
Malik L'Italien et Alexis Joseph avec Équipe Canada pour la Coupe Hlinka-Gretzky
Louis «Mad Prince» Jourdain rejoint la UFC et se battera à Edmonton
Rattrapage
Arts martiaux mixtes
Louis «Mad Prince» Jourdain rejoint la UFC et se battera à Edmonton
Omnium Banque Nationale: les Québécois ont le couteau entre les dents
Rattrapage
Début du tournoi le 1er août
Omnium Banque Nationale: les Québécois ont le couteau entre les dents
CF Montréal : la solidité défensive ne suffit plus face aux problèmes d'attaque
Rattrapage
Trois matchs sans but
CF Montréal : la solidité défensive ne suffit plus face aux problèmes d'attaque
Le chandail du «Monsieur Baseball du Québec», Michel Laplante, sera retiré
Rattrapage
Grand ambassadeur du sport
Le chandail du «Monsieur Baseball du Québec», Michel Laplante, sera retiré