Le retour de Kevin Owens

Le Québécois Kevin Owens a fait un retour très attendu après 17 mois d'absence en raison d'une opération au cou, suscitant une vive émotion parmi plus de 30 000 amateurs.
Écoutez Pat Laprade, commentateur de la WWE sur Netflix, parler de ce retour avec Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Un retour pour le Québécois à l'âge de 42 ans;
- On parle de l'importance de Summerslam, l'équivalent estival de Wrestlemania;
- La difficulté physique du sport-spectacle;
- «Les gens pleuraient dans les estrades»;
- Laprade, pourtant un proche de Owens, ne savait pas qu'il effectuait un retour ce soir-là.