Le retour de Kevin Owens

Le Québécois Kevin Owens a fait un retour très attendu après 17 mois d'absence en raison d'une opération au cou, suscitant une vive émotion parmi plus de 30 000 amateurs.

Écoutez Pat Laprade, commentateur de la WWE sur Netflix, parler de ce retour avec Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.

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