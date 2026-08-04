Selon les dirigeants et entraîneurs de la NFL

Chaque année, The Athletic propose un classement annuel des quarts-arrière de la NFL, le tout, basé sur les votes d'une cinquantaine de dirigeants, d'entraîneurs et de coordonnateurs.
Écoutez Florence Hamel parler de ce classement annuel avec l'animateur Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Patrick Mahomes demeure le numéro un, mais, même s'il obtient 49 des 50 votes de première place, on évoque un possible déclin physique de sa part;
- Josh Allen, Matthew Stafford et Joe Burrow suivent dans l'ordre.