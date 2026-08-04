Le Canada a connu d'excellents Jeux du Commonwealth avec une récolte de 62 médailles, soit 17 d'or, 20 d'argent et 25 de bronze.

Écoutez le journaliste Marc Durand, présent à Glasgow, en Écosse, faire le survol de ces jeux avec Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés