Le Canada a connu d'excellents Jeux du Commonwealth avec une récolte de 62 médailles, soit 17 d'or, 20 d'argent et 25 de bronze.
Écoutez le journaliste Marc Durand, présent à Glasgow, en Écosse, faire le survol de ces jeux avec Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- L'événement a rassemblé 75 nations et 2 700 athlètes dans dix sports;
- Pas moins de 27 Québécois ont remporté des médailles;
- Maude Charron et Alex Bellemare ont excellé en haltérophilie;
- Félix Dolci a mené le Canada de belle façon en gymnastique;
- Les compétitions de para sport sont intégrées;
- L'Inde prévoit d’accueillir les Jeux du Commonwealth 2030 avec 17 sports au programme.