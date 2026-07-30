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Nouveau DG de l'Armada de Blainville-Boisbriand

«Un peu pris par surprise, mais très content de l'opportunité» - Pierre Dagenais

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 30 juillet 2026 19:20

Avec

Éric Hoziel
Éric Hoziel
«Un peu pris par surprise, mais très content de l'opportunité» - Pierre Dagenais
Pierre Dagenais, le nouveau DG de l'Armada. / Armada de Blainville-Boisbriand.

L'ancien joueur de la Ligue nationale Pierre Dagenais a été nommé directeur général et vice-président exécutif de l’Armada Blainville-Boisbriand par le nouveau propriétaire John Morland, après le départ de Jean-François Fortin.

Écoutez Pierre Dagenais commenter cette situation au micro d'Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.

L'ancien joueur des Canadiens de Montréal avait une relation d'amitié avec le nouveau propriétaire de l'équipe avant qu'il en fasse l'acquistion.

«Tout a été très vite. J'ai été un peu pris par surprise, mais je suis très content de l'opportunité. C'était un objectif personnel d'être impliqué dans un plus haut niveau. À ce titre-là, je trouve que le moment, le timaing est parfait.»

Pierre Dagenais

Dagenais, impliqué dans le développement des jeunes joueurs et ayant une relation avec Morland via son fils Maddox (repêché 16ᵉ), vise à créer une équipe familiale avec Alexandre Jacques (entraîneur-chef) et plusieurs collaborateurs, tout en gérant le camp d’entraînement débutant le 19 août.

«J'ai été sept ans agent de joueurs avec une compagnie en Ontario. C'était moi le responsable du Québec. Donc, j'ai été vraiment impliqué les huit dernières années à temps plein dans le développement des jeunes, dans le recrutement des jeunes. Et j'ai étudié beaucoup la game aussi dans les dernières après ma carrière. Donc, vraiment passionné et j'aime vraiment aider à amener les gens à un autre niveau et les encadrer sur le côté du développement», dit-il.

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