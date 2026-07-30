Nouveau DG de l'Armada de Blainville-Boisbriand

L'ancien joueur de la Ligue nationale Pierre Dagenais a été nommé directeur général et vice-président exécutif de l’Armada Blainville-Boisbriand par le nouveau propriétaire John Morland, après le départ de Jean-François Fortin.

Écoutez Pierre Dagenais commenter cette situation au micro d'Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.

L'ancien joueur des Canadiens de Montréal avait une relation d'amitié avec le nouveau propriétaire de l'équipe avant qu'il en fasse l'acquistion.