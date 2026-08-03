Après deux trimestres de ralentissement et des craintes de récession, l'économie canadienne surprend avec des signes de reprise très encourageants.

Au deuxième trimestre, la croissance pourrait atteindre un rythme annualisé de 3,4%, surpassant les prévisions de la Banque du Canada et devançant la performance américaine.

Malgré la menace de nouveaux tarifs douaniers imposés par Donald Trump, la vigueur des secteurs des ressources et de l'immobilier soutient l'économie.

De plus, le choix des Canadiens de voyager et de consommer localement insuffle une bouffée d'air frais essentielle, notamment dans les secteurs du tourisme et de la restauration au Québec.

Écoutez la chronique économique de Stéphanie Grammond, lundi à Cantin le matin.