Les Blue Jays ont fait une foule d'échanges

Il y a eu pas mal de mouvement au sein du Baseball majeur à la date butoir des transactions.
Écoutez à ce sujet le journaliste du 98.5 Jeremy Filosa avec Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Beaucoup de mouvement au sein du Baseball majeur avant la date butoir des échanges;
- Selon le DG des Blue Jays des Toronto, cette date butoir a été «hybride».
- La formation de Toronto n'était pas très loin d'une place en séries;
- Atkins note que les Blue Jays ont échangé des joueurs qui n'avaient pas de contrat en vue de l'an prochain;
- Et ils ont fait des acquisitions pour le long terme, dont le lanceur Jose Soriano;
- Les Blue Jays n'ont obtenu aucun «bâton» pour les aider à court terme;
- «Guerrero est le responsable numéro un des déboires des Blue Jays».