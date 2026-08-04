Volley-ball de plage à Montréal

Dans deux semaines, le volleyball de plage sera à l'honneur à Montréal avec la venue de l'élite de la discipline et du Beach Pro Tour Volleyball, événement international qui aura lieu du 19 au 23 août au parc Jean-Drapeau, à Montréal.

Écoutez l'ex-athlète olympique Marie-Andrée Lessard, porte-parole de l'événement, avec Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés