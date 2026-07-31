Des talents du Québec

L'entraîneur à l'école Lucille-Teasdale M18 D1, Philippe Paquette-Laramée, a partagé sa fierté à la suite de la sélection des jeunes joueurs québécois Alexis Joseph et Malik L'Italien au sein d'Équipe Canada pour la prestigieuse Coupe Hlinka-Gretzky, qui s'amorce le 3 août.

L'entraîneur a dressé un portrait très élogieux d'Alexis Joseph, vantant son talent, son gabarit impressionnant et son humilité sur la glace et à l'extérieur. Pressenti pour être réclamé dès le premier tour du repêchage de la LNH en 2027, le jeune attaquant continue d'impressionner. De son côté, le défenseur Malik L'Italien se démarque par sa grande polyvalence et son physique imposant.

Écoutez Philippe Paquette-Laramée, entraîneur de hockey québécois, discuter de ces jeunes talents, vendredi, aux Amateurs de sports.