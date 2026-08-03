 Aller au contenu
Alexander et Philpot brillent

«La pédale était dans le tapis du début à la fin» -Bruno Heppell

par 98.5 Sports

0:00
11:22

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 3 août 2026 19:25

Avec

Bruno Heppell
Bruno Heppell
Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
«La pédale était dans le tapis du début à la fin» -Bruno Heppell
Les Alouettes ont dominé le Rouge et Noir d'Ottawa en fin de semaine. / PC/Adrian Wyld

En dépit d'une courte semaine de congé de cinq jours, les Alouettes de Montréal ont vaincu sans trop de difficulté le Rouge et Noir d'Ottawa en fin de semaine.

Écoutez à ce sujet le spécialiste de football du Réseau des Sports Bruno Heppell en compagnie de Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Les Alouettes ne sont pas tombés dans le piège contre le Rouge et Noir d'Ottawa;
  • «La pédale était dans le tapis du début à la fin»;
  • Heppell estime que Davis Alexander est le meilleur joueur de football de la LCF cette saison;
  • Alexander a connu un match impeccable (22/30 passes) contre le Rouge et Noir;
  • Le receveur Tyson Philpot a atteint 1000 verges en un temps record pour un receveur canadien;
  • On parle de la préparation pour le prochain match contre les Elks d'Edmonton, la meilleure équipe de l’Ouest.

Vous aimerez aussi

«La défense des Alouettes s'est levée» -Bruno Heppell
Les amateurs de sports
«La défense des Alouettes s'est levée» -Bruno Heppell
0:00
12:20
«Ça a été une nouvelle qui a changé le cours de ma carrière» -Marco Dubois
Les amateurs de sports
«Ça a été une nouvelle qui a changé le cours de ma carrière» -Marco Dubois
0:00
8:59
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
Zara Larsson avec le nouveau chandail du CF Montréal
Rattrapage
Durant le week-end d'Osheaga
Zara Larsson avec le nouveau chandail du CF Montréal
Les Dodgers remportent le derby Tarik Skubal
Rattrapage
Le plus gros échange dans le Baseball majeur
Les Dodgers remportent le derby Tarik Skubal
«Aujourd'hui, l'équipe est quand même moins bonne qu'hier»- Jeremy Filosa
Rattrapage
Les Blue Jays ont fait une foule d'échanges
«Aujourd'hui, l'équipe est quand même moins bonne qu'hier»- Jeremy Filosa
«Les gens pleuraient dans les estrades» -Pat Laprade
Rattrapage
Le retour de Kevin Owens
«Les gens pleuraient dans les estrades» -Pat Laprade
«L'Alliance devrait déjà avoir un ou deux matchs par saison à la Place Bell»
Rattrapage
Après cinq ans d'existence
«L'Alliance devrait déjà avoir un ou deux matchs par saison à la Place Bell»
«C'est peut-être ce qui va lui coûter la présidence» -Vincent Destouches
Rattrapage
Le président de la FIFA abandonne son projet
«C'est peut-être ce qui va lui coûter la présidence» -Vincent Destouches
«Si on arrête de le développer, on pourrait le perdre» -Hugues Léger
Rattrapage
Le stade de l'Omnium Banque Nationale
«Si on arrête de le développer, on pourrait le perdre» -Hugues Léger
Vente de la FIFA: «Ça intensifie les liens incestueux entre Infantino et Trump»
Rattrapage
À des investisseurs privés
Vente de la FIFA: «Ça intensifie les liens incestueux entre Infantino et Trump»
Décathlon: 50 ans d’évolution entre Bruce Jenner et Damian Warner
Rattrapage
Discipline exigeante
Décathlon: 50 ans d’évolution entre Bruce Jenner et Damian Warner
Malik L'Italien et Alexis Joseph avec Équipe Canada pour la Coupe Hlinka-Gretzky
Rattrapage
Des talents du Québec
Malik L'Italien et Alexis Joseph avec Équipe Canada pour la Coupe Hlinka-Gretzky
Louis «Mad Prince» Jourdain rejoint la UFC et se battera à Edmonton
Rattrapage
Arts martiaux mixtes
Louis «Mad Prince» Jourdain rejoint la UFC et se battera à Edmonton
Omnium Banque Nationale: les Québécois ont le couteau entre les dents
Rattrapage
Début du tournoi le 1er août
Omnium Banque Nationale: les Québécois ont le couteau entre les dents
CF Montréal : la solidité défensive ne suffit plus face aux problèmes d'attaque
Rattrapage
Trois matchs sans but
CF Montréal : la solidité défensive ne suffit plus face aux problèmes d'attaque
Le chandail du «Monsieur Baseball du Québec», Michel Laplante, sera retiré
Rattrapage
Grand ambassadeur du sport
Le chandail du «Monsieur Baseball du Québec», Michel Laplante, sera retiré