Alexander et Philpot brillent

En dépit d'une courte semaine de congé de cinq jours, les Alouettes de Montréal ont vaincu sans trop de difficulté le Rouge et Noir d'Ottawa en fin de semaine.

Écoutez à ce sujet le spécialiste de football du Réseau des Sports Bruno Heppell en compagnie de Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.

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