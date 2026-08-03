Alexander et Philpot brillent

En dépit d'une courte semaine de congé de cinq jours, les Alouettes de Montréal ont vaincu sans trop de difficulté le Rouge et Noir d'Ottawa en fin de semaine.
Écoutez à ce sujet le spécialiste de football du Réseau des Sports Bruno Heppell en compagnie de Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Les Alouettes ne sont pas tombés dans le piège contre le Rouge et Noir d'Ottawa;
- «La pédale était dans le tapis du début à la fin»;
- Heppell estime que Davis Alexander est le meilleur joueur de football de la LCF cette saison;
- Alexander a connu un match impeccable (22/30 passes) contre le Rouge et Noir;
- Le receveur Tyson Philpot a atteint 1000 verges en un temps record pour un receveur canadien;
- On parle de la préparation pour le prochain match contre les Elks d'Edmonton, la meilleure équipe de l’Ouest.