Pour encourager les adolescentes à faire du sport

De la patinoire aux allées de golf, c'est possible pour la gardienne de but Ann-Renée Desbiens, qui organise son premier tournoi de golf caritatif.
Écoutez Ann-Renée Desbiens, gardienne de la Victoire de Montréal et championne de la coupe Walter, au micro de Meeker Guerrier.
Les sujets discutés
- Un premier tournoi caritatif, le 12 août, au domaine Rouville, en partenariat avec Fille active, pour encourager les adolescentes à pratiquer le sport.
- Ann-Renée Desbiens évoque les défis rencontrés par les filles à l’adolescence;
- La diversité des activités proposées par Fille active;
- Un été chargé avec le tournoi de golf, les diverses activités liées à la coupe Walter depuis la conquête du titre et sa journée avec la coupe.
- La saison de la LPHF recommence en novembre.