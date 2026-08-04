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Pour encourager les adolescentes à faire du sport

Un tournoi de golf caritatif pour Ann-Renée Desbiens

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 4 août 2026 20:00

Avec

Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
Un tournoi de golf caritatif pour Ann-Renée Desbiens
Ann-Renée Desbiens avec la coupe Walter. / PC/Justin Tang

De la patinoire aux allées de golf, c'est possible pour la gardienne de but Ann-Renée Desbiens, qui organise son premier tournoi de golf caritatif.

Écoutez Ann-Renée Desbiens, gardienne de la Victoire de Montréal et championne de la coupe Walter, au micro de Meeker Guerrier.

Les sujets discutés

  • Un premier tournoi caritatif, le 12 août, au domaine Rouville, en partenariat avec Fille active, pour encourager les adolescentes à pratiquer le sport.
  • Ann-Renée Desbiens évoque les défis rencontrés par les filles à l’adolescence;
  • La diversité des activités proposées par Fille active;
  • Un été chargé avec le tournoi de golf, les diverses activités liées à la coupe Walter depuis la conquête du titre et sa journée avec la coupe.
  • La saison de la LPHF recommence en novembre.

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