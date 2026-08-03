Le plus gros échange dans le Baseball majeur

Les Blue Jays ont acheté et vendu à la date butoir des transactions dans le Baseball majeur.
Et les autres équipes, elles?
Écoutez à ce sujet le dépisteur des Phillies de Philadelphie Alex Agostino en compagnie de Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Les Dodgers font encore la manchette en faisant l'acquisition du lanceur Tarik Skubal, des Tigers de Detroit;
- Le partisan des autres équipes a mal quand il voit aller les Dodgers;
- «C'est sûr qu'ils ont mal. Leurs équipes ne font pas ce que les Dodgers font. Ils font tout pour gagner»
- «On ne peut pas blâmer les Dodgers»;
- Les Dodgers pourraient devenir la première équipe de la Ligue nationale à remporter trois fois de suite la Série mondiale;
- L'incroyable retour en forme des Red Sox de Boston;
- Les gagnants et les perdants ce cette période des échanges.