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Le plus gros échange dans le Baseball majeur

Les Dodgers remportent le derby Tarik Skubal

par 98.5 Sports

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10:09

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 3 août 2026 20:47

Avec

Alex Agostino
Alex Agostino
Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
Les Dodgers remportent le derby Tarik Skubal
Tarik Skubal à l'entraînement avec sa nouvelle équipe. / AP/David Banks

Les Blue Jays ont acheté et vendu à la date butoir des transactions dans le Baseball majeur.

Et les autres équipes, elles?

Écoutez à ce sujet le dépisteur des Phillies de Philadelphie Alex Agostino en compagnie de Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Les Dodgers font encore la manchette en faisant l'acquisition du lanceur Tarik Skubal, des Tigers de Detroit;
  • Le partisan des autres équipes a mal quand il voit aller les Dodgers;
  • «C'est sûr qu'ils ont mal. Leurs équipes ne font pas ce que les Dodgers font. Ils font tout pour gagner»
  • «On ne peut pas blâmer les Dodgers»;
  • Les Dodgers pourraient devenir la première équipe de la Ligue nationale à remporter trois fois de suite la Série mondiale;
  • L'incroyable retour en forme des Red Sox de Boston;
  • Les gagnants et les perdants ce cette période des échanges.

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