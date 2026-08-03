Après cinq ans d'existence

L'Alliance de Montréal a raté les séries éliminatoires de justesse.
Écoutez à ce sujet le spécialiste de basketball Maxim P. Paquet en compagnie de l'animateur Meeker Guerrier.
Les sujets discutés
- On analyse la saison 2026 de l’Alliance de Montréal en LECB;
- Le mauvais début de saison a coûté une place en séries à l'Alliance;
- On signale l’importance de Quincy Guerrier et les défis liés aux contrats d’un an;
- La difficulté à remplir l’auditorium de Verdun;
- «Après cinq ans, l'Alliance devrait déjà avoir un ou deux matchs par saison à la Place Bell»;
- La nécessité de miser sur des joueurs québécois pour renforcer l’identité locale.