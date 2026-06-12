Fin de la 43e législature

Le correspondant de Cogeco Nouvelles à l'Assemblée nationale, Louis Lacroix, analyse les derniers moments de la session parlementaire, marquée par de longues heures de travail.

Il souligne tout d'abord l'abandon du projet de loi 1 de Simon Jolin-Barrette visant à doter le Québec d'une constitution, un dénouement prévisible en raison du manque d'enthousiasme de la première ministre Christine Fréchette et de l'opposition.

Louis Lacroix dresse néanmoins un bilan impressionnant du ministre avec 41 projets de loi adoptés en huit ans, dont les lois 21 et 96, ainsi que des réformes majeures en droit de la famille.

Il aborde également l'adoption des projets de loi 9 et 4, ce dernier portant sur la protection des conjoints (loi de Clare).

Écoutez la chronique politique de Louis Lacroix, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

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