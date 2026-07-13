Période des déménagements

Quelques jours après le 1er juillet, la SPCA se retrouve une nouvelle fois avec un trop-plein d’animaux entre ses murs, notamment après des abandons liés aux déménagements.
Une opération de sauvetage a aussi permis à l’organisme de prendre en charge 120 animaux supplémentaires qui vivaient dans de très mauvaises conditions sur la Rive-Sud de Montréal.
Le refuge appelle donc toutes les personnes qui songent à adopter un compagnon à venir visiter ses pensionnaires qui ne demandent qu’à débuter une nouvelle vie.
Écoutez Sylvie Bourbonnière, directrice générale de la SPCA de Montréal, faire le point, lundi, au micro de Jean-Sébastien Hammal.
Les règlements sur les animaux de compagnie qui existent dans la majorité des logements disponibles à la location expliquent en grande partie le nombre d'abandons.
«87% n'acceptent pas ou mettent des restrictions importantes pour vivre avec leur animal. Donc, les animaux qui sont cédés ne le sont pas de gaieté de cœur et souvent ils ont des comportements tout à fait adéquats.»