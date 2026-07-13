Période des déménagements

Quelques jours après le 1er juillet, la SPCA se retrouve une nouvelle fois avec un trop-plein d’animaux entre ses murs, notamment après des abandons liés aux déménagements.

Une opération de sauvetage a aussi permis à l’organisme de prendre en charge 120 animaux supplémentaires qui vivaient dans de très mauvaises conditions sur la Rive-Sud de Montréal.

Le refuge appelle donc toutes les personnes qui songent à adopter un compagnon à venir visiter ses pensionnaires qui ne demandent qu’à débuter une nouvelle vie.

Écoutez Sylvie Bourbonnière, directrice générale de la SPCA de Montréal, faire le point, lundi, au micro de Jean-Sébastien Hammal.

Les règlements sur les animaux de compagnie qui existent dans la majorité des logements disponibles à la location expliquent en grande partie le nombre d'abandons.