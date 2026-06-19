Dernier épisode de la saison

Pour la dernière émission de la saison, le chroniqueur Fred Labelle s'est gâté en offrant un «roast» mémorable à toute l’équipe de Lagacé le matin.

Entre la fatigue accumulée des réveils à l'aube et l'ambiance de fin d'année, il dresse un bilan humoristique des derniers mois.

Il ne ménage personne, décortiquant avec ironie les phobies animalières de Marc Brière, les secrets bien gardés de Bénédicte Lebel, mais surtout les petites obsessions de l'animateur Patrick Lagacé, de ses rituels de déjeuners bento à ses commandes de café très précises.

Écoutez les humeurs de Frédéric Labelle, chroniqueur réseaux sociaux à Lagacé le matin, vendredi.