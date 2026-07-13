Plusieurs fusillades ont eu lieu au cours des derniers jours à Toronto et l’une d’entre elles a fait deux morts et plusieurs blessés, en plein milieu d’un festival de danse et de musique.

Le festival Salsa on St. Clair battait son plein et rassemblait des milliers de personnes quand les coups de feu ont retenti.

La violence armée est un fléau à Toronto depuis plus de 10 ans et la sécurisation devient de plus en plus complexe pour les événements qui se déroulent dans la Ville Reine.

Écoutez Dianne Saxe, conseillère municipale du quartier 11 de Toronto, faire le point sur les événements qui ont secoué sa ville, lundi, à l’émission Le matin.