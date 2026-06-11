Fin de la session parlementaire imminente

Le projet de constitution du ministre de la Justice du Québec, Simon Jolin-Barrette, ne verra finalement pas le jour et est mort au feuilleton, alors que la fin de la session parlementaire est imminente.
Écoutez Louis Lacroix, chef du bureau parlementaire à Québec pour Cogeco Nouvelles, brosser le portrait de la situation au micro de l’animateur Philippe Cantin.
«Il n'y a pas grand monde qui pensait que ça allait passer. Simon Jolin-Barrette a dû se rendre à l'évidence. Les oppositions n'en voulaient pas et n’allaient pas le laisser passer. Il a dû se résoudre à lancer la serviette. Il a quand même dit que l'exercice n'avait pas été futile, puisque, selon lui, ça a permis de relancer le débat sur la constitution.»