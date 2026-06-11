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Fin de la session parlementaire imminente

Abandon du projet de constitution: «Jolin-Barette a dû se rendre à l'évidence»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 11 juin 2026 16:27

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Louis Lacroix
Louis Lacroix
Abandon du projet de constitution: «Jolin-Barette a dû se rendre à l'évidence»
Le projet de constitution du ministre de la Justice du Québec, Simon Jolin-Barrette, ne verra finalement pas le jour et est mort au feuilleton, alors que la fin de la session parlementaire est imminente. / Jacques Boissinot / La Presse canadienne

Le projet de constitution du ministre de la Justice du Québec, Simon Jolin-Barrette, ne verra finalement pas le jour et est mort au feuilleton, alors que la fin de la session parlementaire est imminente.

Écoutez Louis Lacroix, chef du bureau parlementaire à Québec pour Cogeco Nouvelles, brosser le portrait de la situation au micro de l’animateur Philippe Cantin.

«Il n'y a pas grand monde qui pensait que ça allait passer. Simon Jolin-Barrette a dû se rendre à l'évidence. Les oppositions n'en voulaient pas et n’allaient pas le laisser passer. Il a dû se résoudre à lancer la serviette. Il a quand même dit que l'exercice n'avait pas été futile, puisque, selon lui, ça a permis de relancer le débat sur la constitution.»

Louis Lacroix

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