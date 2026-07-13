Les locataires ne veulent pas quitter

Depuis quelques semaines, Armelle Foka traverse un cauchemar. Alors qu’elle vient d’acheter un immeuble dans Ahuntsic, elle se retrouve dans l’obligation de camper devant le logement puisque les anciens locataires du logement ne veulent pas quitter.

Elle vit donc dans une roulotte avec huit autres membres de sa famille en attendant une décision du Tribunal administratif du logement.

Son histoire, partagée dans le magazine Urbania, a aussi généré beaucoup de réactions sur les médias sociaux.

Écoutez Armelle Foka, nouvelle propriétaire dans Ahuntsic, et Florence Larochelle, journaliste pour Urbania, raconter le tout, lundi, avec Jean-Sébastien Hammal.