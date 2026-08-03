Les élections approchent

À deux mois du prochain rendez-vous électoral, l'analyste politique Philippe Léger se penche sur les défis majeurs qui attendent le gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ) et sa cheffe, Christine Fréchette.

La stratégie de la formation politique devra s'appuyer sur la popularité personnelle de la première ministre pour tenter de faire oublier la marque de commerce de l'ex-parti de François Legault.

Écoutez le chroniqueur politique Philippe Léger faire le point sur les défis de la CAQ d'ici à ce que les Québécois se rendent aux urnes.

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