Des motos bruyantes à Frelighsburg

Le bruit excessif des motocyclettes modifiées fait des mécontents chez les citoyens de Frelighsburg, un petit village de l'Estrie.

En période estivale, les résidents se plaignent du désagrément causé par le vrombissement des moteurs, qui nuit à la tranquillité et force même à interrompre les discussions à l'extérieur.

Même si la majorité des motocyclistes respectent la réglementation, la présence de conducteurs de véhicules altérés pour amplifier le son demeure une problématique récurrente.

Écoutez la mairesse de la municipalité de Frelighsburg, située dans le Comté de Brome-Missisquoi, réagir lundi à l'émission de Jean-Sébastien Hammal.