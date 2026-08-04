En route vers les élections

En tête des sondages depuis plus d'un an, le Parti québécois (PQ) s'appuie sur une base militante particulièrement enthousiaste en vue des prochaines élections.

Toutefois, l'analyste politique Philippe Léger souligne que la formation de Paul St-Pierre Plamondon fait face à un défi majeur: celui de rassurer les électeurs dans un contexte géopolitique anxiogène, tout en se positionnant sur les enjeux du quotidien.

Écoutez le chroniqueur politique Philippe Léger décortiquer les enjeux qui attendent le Parti québécois d'ici les élections.

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