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Escalade militaire au Moyen-Orient

Détroit d'Ormuz fermé: «L'Iran prend avantage de sa position géographique»

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Entendu dans

Le matin

le 13 juillet 2026 08:13

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Alexandra Szacka
Alexandra Szacka
Détroit d'Ormuz fermé: «L'Iran prend avantage de sa position géographique»
Des bateaux traversant le détroit d'Ormuz. / Razieh Poudat/ISNA via AP

La situation au Moyen-Orient s'est détériorée cette fin de semaine avec une importante escalade militaire dans le détroit d'Ormuz et dans le golfe Persique.

Plus de 300 installations militaires iraniennes, soupçonnées par les Américains de servir de bases pour bombarder des pétroliers, ont été visées par des missiles.

Les gardiens de la révolution ont répliqué avec de nouvelles attaques sur des installations américaines situées à Oman et à Bahreïn.

Il s'agit, des deux côtés, de frappes d'une ampleur sans précédent depuis le cessez-le-feu.

L'enjeu du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz est au cœur de la reprise des hostilités entre les deux pays.

Écoutez la chronique internationale d'Alexandra Szacka, lundi, à l'émission du matin.

Autre sujet abordé

  • Le décès du sénateur républicain américain Lindsey Graham, reconnu pour ses positions très interventionnistes en matière de politique étrangère.

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