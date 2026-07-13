Escalade militaire au Moyen-Orient

La situation au Moyen-Orient s'est détériorée cette fin de semaine avec une importante escalade militaire dans le détroit d'Ormuz et dans le golfe Persique.

Plus de 300 installations militaires iraniennes, soupçonnées par les Américains de servir de bases pour bombarder des pétroliers, ont été visées par des missiles.

Les gardiens de la révolution ont répliqué avec de nouvelles attaques sur des installations américaines situées à Oman et à Bahreïn.

Il s'agit, des deux côtés, de frappes d'une ampleur sans précédent depuis le cessez-le-feu.

L'enjeu du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz est au cœur de la reprise des hostilités entre les deux pays.

Écoutez la chronique internationale d'Alexandra Szacka, lundi, à l'émission du matin.

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