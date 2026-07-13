La Coalition des amis du parc Jarry s'oppose

Tennis Canada souhaite construire un nouveau stade de tennis au parc Jarry, un projet d'expansion qui fait face à une vive opposition citoyenne.

Des centaines de personnes se sont rassemblées samedi pour dénoncer ce projet qui réduirait la superficie des espaces verts dans un quartier déjà densément peuplé et défavorisé.

La coalition des amis du parc Jarry réclame que la population locale soit priorisée face aux visées de l'organisation sportive.

Écoutez le président de la Coalition des amis du Parc Jarry, Michel Lafleur, faire le point dans ce dossier, lundi, à l'émission Le matin.

Monsieur Lafleur déplore également un manque de transparence dans le processus et demande la publication de l'étude de faisabilité de Tennis Canada.