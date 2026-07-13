Élections provinciales 2026

Alors que la période estivale est bien amorcée, la CAQ ne semble pas prendre de vacances pour autant. À quelques mois des prochaines élections provinciales, Christine Fréchette multiplie les annonces.

Samedi, elle a annoncé le retour du projet de bonification de la route 132 dans son ancien comté, à Sanguinet, quelques semaines après avoir changé de circonscription.

Écoutez le chroniqueur politique Philippe Léger faire le point, lundi, à l’émission de Jean-Sébastien Hammal.

Selon lui, la première ministre veut profiter de tout le temps dont elle dispose pour se faire mieux connaître des Québécois.

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