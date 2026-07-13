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Gros spectacle chez lui dans la capitale nationale

Carte blanche à Souldia: une histoire de résilience au Festival d'été de Québec

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Entendu dans

Le matin

le 13 juillet 2026 08:40

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Anaïs Guertin-Lacroix
Anaïs Guertin-Lacroix
Carte blanche à Souldia: une histoire de résilience au Festival d'été de Québec
Anaïs Guertin-Lacroix / Cogeco Média

Le rappeur Souldia disposera d'une carte blanche sur les plaines d'Abraham dans le cadre du Festival d'été de Québec, lundi soir, ce qui promet d'être le plus gros spectacle de sa vie.

L'artiste originaire de Limoilou présentera son double album intitulé Monstre, paru le mois dernier qui fait référence aux blessures de son passé.

Au-delà de sa musique, Souldia, aujourd'hui âgé de 41 ans, se distingue par un parcours de vie marqué par une immense résilience.

Écoutez Anaïs Guertin-Lacroix présenter ce portrait, lundi matin, à l'émission de l'animateur Jean-Sébastien Hammal.

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