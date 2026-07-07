Ingérence de Trump avec la FIFA

La Belgique l’a emporté 4-1 lors de son match de Coupe du monde, lundi, l’opposant aux États-Unis.

Un résultat qui intervient après une journée de controverse alors que le président américain Donald Trump a délibérément appelé le président de la FIFA pour demander le retrait d’un carton rouge attribué à un des joueurs de l’équipe américaine.

Une situation qui a indigné, d’une part, les supporters belges, mais aussi tous les partisans de football à travers la planète.

Écoutez la chroniqueuse Daphnée Malboeuf faire le point sur cette controverse, mardi, au micro de Philippe Cantin.

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