Finale de Wimbledon

Le joueur de tennis Jannik Sinner est parvenu à défaire Alexander Zverev en finale du tournoi de Wimbledon en quatre manches.

Une victoire qui permet à l’Italien de conserver son titre de meilleur joueur au classement mondial de l’ATP.

C’est donc la fin pour l’édition 2026 de Wimbledon, un tournoi apprécié par les athlètes qui jouent sous le regard de plusieurs célébrités.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque analyser le tout, lundi, au micro de Jean-Sébastien Hammal.

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