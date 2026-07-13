La communauté innue vote non

La communauté innue de Pessamit a refusé de s’entendre avec Hydro-Québec et le gouvernement Fréchette. Cet accord aurait permis la construction de nouvelles centrales, de lignes à haute tension et de projets éoliens sur la Côte-Nord.

Le non l’a emporté à 63% alors qu’environ 3500 personnes étaient appelées à se prononcer.

Des retombées de plusieurs milliards de dollars étaient sur la table, mais le temps réduit laissé aux votants pour examiner la proposition avant le vote a pu jouer en la défaveur du projet.

Écoutez Jean-Sébastien Hammal et la journaliste Caroline Bertrand faire le point sur les principales actualités du jour, lundi, à l’émission Le matin.

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