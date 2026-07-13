 Aller au contenu
La communauté innue vote non

Pas d’entente à Pessamit: «Une douche froide pour Hydro-Québec»

par 98.5

0:00
24:46

Entendu dans

Le matin

le 13 juillet 2026 06:29

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Caroline Bertrand
Caroline Bertrand
Pas d’entente à Pessamit: «Une douche froide pour Hydro-Québec»
La communauté innue de Pessamit a refusé de s’entendre avec Hydro-Québec / Christinne Muschi / La Presse Canadienne

La communauté innue de Pessamit a refusé de s’entendre avec Hydro-Québec et le gouvernement Fréchette. Cet accord aurait permis la construction de nouvelles centrales, de lignes à haute tension et de projets éoliens sur la Côte-Nord.

Le non l’a emporté à 63% alors qu’environ 3500 personnes étaient appelées à se prononcer.

Des retombées de plusieurs milliards de dollars étaient sur la table, mais le temps réduit laissé aux votants pour examiner la proposition avant le vote a pu jouer en la défaveur du projet.

Écoutez Jean-Sébastien Hammal et la journaliste Caroline Bertrand faire le point sur les principales actualités du jour, lundi, à l’émission Le matin.

Autres sujets abordés

  • Des records de température sans précédent touchent les États-Unis;
  • Troisième nuit de frappes autour du détroit d'Ormuz, provoquant une hausse instantanée de 3% du prix du baril;
  • Décès de Lindsey Graham : le départ soudain à 71 ans du sénateur républicain interventionniste ébranle son parti;
  • La fusillade survenue samedi soir à Toronto soulève d'importantes questions de sécurité publique lors des événements estivaux;
  • Gestion et innovation de l'eau : plein feu sur les initiatives québécoises de récupération des eaux grises;
  • Le déploiement du Dossier santé numérique cause d'importants ratés et des retards de service;
  • De nouvelles révélations sur les interrogatoires liés au spectaculaire vol d'octobre 2025 au Louvre;
  • Hausses de prix pour les voyages dans le Sud.

Vous aimerez aussi

Les Canadiens achètent trop de vêtements qui ne durent pas
L'effet Lavallée
Les Canadiens achètent trop de vêtements qui ne durent pas
0:00
20:28
Détroit d'Ormuz: l'expert Kevin Gafaiti recadre les menaces de Trump
Le midi
Détroit d'Ormuz: l'expert Kevin Gafaiti recadre les menaces de Trump
0:00
10:29
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le matin

Précautions et médicaments à prendre avant de s’envoler à l’étranger
Rattrapage
Voyager en bonne santé
Précautions et médicaments à prendre avant de s’envoler à l’étranger
Daniel Jacob devient l'entraîneur-chef du Rocket
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Le club-école des Canadiens a trouvé son homme
Daniel Jacob devient l'entraîneur-chef du Rocket
Neuf dans une roulotte: une famille ne peut pas intégrer son logement
Rattrapage
Les locataires ne veulent pas quitter
Neuf dans une roulotte: une famille ne peut pas intégrer son logement
«C'est pas normal de vouloir faire du bruit pour le plaisir de faire du bruit»
Rattrapage
Des motos bruyantes à Frelighsburg
«C'est pas normal de vouloir faire du bruit pour le plaisir de faire du bruit»
Carte blanche à Souldia: une histoire de résilience au Festival d'été de Québec
Rattrapage
Gros spectacle chez lui dans la capitale nationale
Carte blanche à Souldia: une histoire de résilience au Festival d'été de Québec
Vague d’abandon: les pensionnaires de la SPCA trop nombreux
Rattrapage
Période des déménagements
Vague d’abandon: les pensionnaires de la SPCA trop nombreux
Détroit d'Ormuz fermé: «L'Iran prend avantage de sa position géographique»
Rattrapage
Escalade militaire au Moyen-Orient
Détroit d'Ormuz fermé: «L'Iran prend avantage de sa position géographique»
«C’est affreux»: la communauté torontoise ébranlée après la fusillade
Rattrapage
Violence armée
«C’est affreux»: la communauté torontoise ébranlée après la fusillade
Projet d'expansion de Tennis Canada: «Il y a un manque de transparence»
Rattrapage
La Coalition des amis du parc Jarry s'oppose
Projet d'expansion de Tennis Canada: «Il y a un manque de transparence»
Annonces estivales de la CAQ: «Il y a une volonté de montrer une hyperactivité»
Rattrapage
Élections provinciales 2026
Annonces estivales de la CAQ: «Il y a une volonté de montrer une hyperactivité»
«Sinner a démontré à toute la planète pourquoi il est le numéro un»
Rattrapage
Finale de Wimbledon
«Sinner a démontré à toute la planète pourquoi il est le numéro un»
Une intervention qui porte atteinte à l’intégrité du foot en général
Rattrapage
Mondial 2026
Ingérence de Trump avec la FIFA
Une intervention qui porte atteinte à l’intégrité du foot en général
Les bloopers de l'année à Lagacé le matin
Rattrapage
Lapsus et fous rires
Les bloopers de l'année à Lagacé le matin
«On commence à être maganés»: le bilan hilarant de Frédéric Labelle
Rattrapage
Dernier épisode de la saison
«On commence à être maganés»: le bilan hilarant de Frédéric Labelle