Voyager en bonne santé

Pour partir en voyage à l’étranger l’esprit léger, il est conseillé d’emporter avec vous certains médicaments de base pour éviter qu’un petit problème de santé se change en cauchemar.

En plus de vos prescriptions quotidiennes, il convient de vérifier si vos vaccins contre la rougeole, l’hépatite A et B sont à jour, surtout si vous partez vers un pays d’Asie ou d’Afrique.

Pour éviter les problèmes de digestion et la diarrhée, la règle d’or est d’éviter les produits crus, l’eau du robinet et les glaçons.

Écoutez la docteure Elizabeth Dougherty livrer ses conseils pour partir en voyage et éviter tous les troubles de santé mineurs, lundi, à l’émission Le matin.