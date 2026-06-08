Statistiques similaires à leur première saison

Les Golden Knights et les Hurricanes de la Caroline vont s'affronter, mardi, à Las Vegas, lors du quatrième match de la finale de la coupe Stanley.
Écoutez l'analyste Dany Dubé se pencher sur la finale et d'autres sujets avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- On parle de l'inefficacité des gardiens de but dans cette finale;
- Les Golden Knights sont les champions de l'implication physique;
- «Les Hurricanes dominent en première, mais ils sont pas capables de marquer»;
- La dynamique des lignes de centre;
- Ivan Demidov, un futur Mitch Marner?;
- Peut-on laisser grandir le deuxième trio (Kapanen, Newhook, Demidov)?