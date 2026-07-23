Patrick Kane de retour à Chicago

L'attaquant Patrick Kane est de retour avec les Blackhawks de Chicago. Il a signé un contrat de deux ans d'une valeur de 16 millions $
Écoutez l'entraîneur des gardiens de but des Blackhawks de Chicago, Jimmy Waite, avec Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- L'uniforme des Blackhawks, le plus beau de la LNH;
- Le retour de Kane: «C'est une belle récompense pour nos partisans»;
- Une blessure à Connor Bedard repousse son retour en novembre;
- «Ça nous prenait un joueur comme Kane pour jouer avec Connor Bedard»;
- «On a tellement de bons jeunes talents. Ça ne me rajeunit pas. J'ai joué avec le père de Bowen Byram. Nos jeunes sont prêts à éclore»;
- Combien de matchs devrait jouer un gardien numéro un durant une saison?
- Selon Waite, la fenêtre des Blackhawks doit s'ouvrir rapidement l'an prochain;
- Comment interpréter que le Québec produit moins de gardiens de but que dans les années passées?
- À leur apogée, Jimmy Waite prend Duncan Keith ou Quinn Hughes?