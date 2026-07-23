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Présentés en Écosse

«Des Jeux du Commenwealth dans un format réduit» -Simon Drouin

par 98.5 Sports

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12:02

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 23 juillet 2026 19:43

Avec

Éric Hoziel
Éric Hoziel
«Des Jeux du Commenwealth dans un format réduit» -Simon Drouin
La cérémonie d'ouverture des Jeux du Commonwealth, en Écosse. / AP/Manish Swarup

Les Jeux du Commonwealth - qui devaient être présentés en Australie - sont amorcés à Glasgow, en Écosse, mais dans une formule plus modeste que d'habitude.

Écoutez le journaliste de La Presse spécialisé en sport amateur, Simon Drouin, nous parler de cette édition particulière.

Les sujets discutés

  • En raison du retrait de l'Australie - pour des raisons de coûts -, les Jeux du Commonwealth sont présentés en Écosse;
  • Environ la moitié des épreuves ont été sacrifiées en raison du format réduit;
  • Pour les athlètes qui vont y aller - notamment Québécois -, ces Jeux seront une occasion de savoir s'ils poursuivent jusqu'aux JO de Los Angeles, en 2028;
  • Le Canada va avoir 149 athlètes sur place;
  • Andre de Grasse ne va disputer que le relais 4 x 100 mètres;
  • Audrey Leduc va disputer son lot d'épreuves
  • On discute du Tour de France.

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