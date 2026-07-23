Les Jeux du Commonwealth - qui devaient être présentés en Australie - sont amorcés à Glasgow, en Écosse, mais dans une formule plus modeste que d'habitude.
Écoutez le journaliste de La Presse spécialisé en sport amateur, Simon Drouin, nous parler de cette édition particulière.
Les sujets discutés
- En raison du retrait de l'Australie - pour des raisons de coûts -, les Jeux du Commonwealth sont présentés en Écosse;
- Environ la moitié des épreuves ont été sacrifiées en raison du format réduit;
- Pour les athlètes qui vont y aller - notamment Québécois -, ces Jeux seront une occasion de savoir s'ils poursuivent jusqu'aux JO de Los Angeles, en 2028;
- Le Canada va avoir 149 athlètes sur place;
- Andre de Grasse ne va disputer que le relais 4 x 100 mètres;
- Audrey Leduc va disputer son lot d'épreuves
- On discute du Tour de France.