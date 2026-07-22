Living Sisu et LSHL

Connaissez-vous l'application Living Sisu et la ligue estivale de hockey 3 contre 3 à Montréal?

Écoutez Olivier Gervais, le cofondateur de l’application et de la ligue estivale de hockey 3 contre 3, en compagnie d'Eric Hoziel, aux Amateurs de sports.

Gervais, en collaboration avec Zach Fucale, accueille des joueurs de la LNH, dont des Canadiens de Montréal, et il verse les profits à la lutte contre le cancer du pancréas.

La ligue favorise l’accessibilité au sport, propose une division féminine, et sert d’entraînement estival pour les joueurs

Gervais, aussi entraîneur au Phénix de Sherbrooke et à l’Université Concordia, souligne la vitalité du hockey féminin universitaire québécois, notamment grâce à la LPHF.