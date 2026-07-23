L'Inter Miami en ville, samedi

Le CF Montréal a subi un revers crève-coeur de 1-0, mercredi, à Nashville, et il se prépare à affronter l'Inter Miami en fin de semaine, à domicile, mais sans Lionel Messi.
Écoutez le journaliste Maxime Sarrasin résumer le point de presse de l'entraîneur du CF Montréal, Philippe Eullafroy.
Les sujets discutés
- Une victoire controversée de Nashville face au CF Montréal;
- Le défenseur Jalen Neal estime que le penalty n'aurait pas dû être accordé;
- L'entraîneur-chef Philippe Eullafroy s'est montré philosophe: «On doit emmerder les meilleurs»;
- On parle des mouvements de personnel;
- L'Inter Miami, un défi de taille.
Source: Maxime Sarrasin/Cogeco Media