L'Inter Miami en ville, samedi

Le CF Montréal a subi un revers crève-coeur de 1-0, mercredi, à Nashville, et il se prépare à affronter l'Inter Miami en fin de semaine, à domicile, mais sans Lionel Messi.

Écoutez le journaliste Maxime Sarrasin résumer le point de presse de l'entraîneur du CF Montréal, Philippe Eullafroy.

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