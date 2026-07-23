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L'Inter Miami en ville, samedi

«On doit emmerder les meilleurs» -Philippe Eullafroy

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 23 juillet 2026 19:30

Avec

Maxime Sarrasin
Maxime Sarrasin
Éric Hoziel
Éric Hoziel
«On doit emmerder les meilleurs» -Philippe Eullafroy
Le CF Montréal a été battu, mercredi, par un penalty controversé. / AP/George Walker IV

Le CF Montréal a subi un revers crève-coeur de 1-0, mercredi, à Nashville, et il se prépare à affronter l'Inter Miami en fin de semaine, à domicile, mais sans Lionel Messi.

Écoutez le journaliste Maxime Sarrasin résumer le point de presse de l'entraîneur du CF Montréal, Philippe Eullafroy.

Les sujets discutés

  • Une victoire controversée de Nashville face au CF Montréal;
  • Le défenseur Jalen Neal estime que le penalty n'aurait pas dû être accordé;
  • L'entraîneur-chef Philippe Eullafroy s'est montré philosophe: «On doit emmerder les meilleurs»;
  • On parle des mouvements de personnel;
  • L'Inter Miami, un défi de taille.
Maxime Sarrasin/Cogeco Media

Source: Maxime Sarrasin/Cogeco Media

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