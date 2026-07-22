Louis Robitaille est le nouvel assistant entraineur des Bears de Hershey de la Ligue américaine de hockey. Une situation qu'il n'avait pas prévue, d'autant plus qu'il ignorait que le poste était vacant...
Écoutez Louis Robitaille, nouvel assistant-entraineur des Bears de Hershey, au micro d'Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Robitaille est de retour en Amérique du Nord après une année formatrice en Russie, en VHL, avec Guy Boucher;
- Il évoque son parcours (Victoriaville, Gatineau, Cap-Breton) et sa philosophie de jeu agressive inspirée des Hurricanes de Caroline;
- L'importance du développement des jeunes joueurs et la culture gagnante instaurée à Hershey depuis 2005.
- Robitaille a eu l'occasion de voir un joueur talentueux repêché par les Canadiens de Montréal.