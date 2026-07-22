De retour en Amérique

Louis Robitaille est le nouvel assistant entraineur des Bears de Hershey de la Ligue américaine de hockey. Une situation qu'il n'avait pas prévue, d'autant plus qu'il ignorait que le poste était vacant...

Écoutez Louis Robitaille, nouvel assistant-entraineur des Bears de Hershey, au micro d'Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.

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