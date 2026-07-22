Les Red Sox de Boston ont viré leur entraîneur-chef avant la fin du mois d'avril.
Mercredi après-midi, leur victoire dans le premier match d'un programme double face aux Orioles de Baltimore était leur 15e de suite, une séquence pas vue à Boston depuis 80 ans.
Écoutez le spécialiste de basebbal et dépisteur des Phillies de Philadelphie, Alex Agostino, avec Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Un record de 15 victoires consécutives des Red Sox, égalant un record vieux de 80 ans;
- Le nouvel entraîneur des Red Sox, Chad Tracy, est le fils d'un ancien instructeur des Expos, Jim Tracy;
- Les Blue Jays de Toronto vont de mal en pis: pourquoi?;
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