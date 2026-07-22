Un record vieux de 80 ans

Les Red Sox de Boston ont viré leur entraîneur-chef avant la fin du mois d'avril.

Mercredi après-midi, leur victoire dans le premier match d'un programme double face aux Orioles de Baltimore était leur 15e de suite, une séquence pas vue à Boston depuis 80 ans.

Écoutez le spécialiste de basebbal et dépisteur des Phillies de Philadelphie, Alex Agostino, avec Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés