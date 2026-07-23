David-Gabriel Georges s'en va au Tennessee

Le porteur de ballon québécois David-Gabriel Georges, originaire de Terrebonne, a décidé de se joindre aux Volunteers de l'Université du Tennessee.

Et c'est peut-être la plus grosse nouvelle dans l'histoire du football au Québec, estime le journaliste Nicholas Richard, de La Presse.

Écoutez le journaliste Nicholas Richard au micro d'Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.

Comme Laurent Duvernay-Tardif, Benjamin St-Juste et Mathieu Bergeron, David-Gabriel Georges approche de plus en plus de la NFL. Mais cette fois, on passe à une étape supérieure.