David-Gabriel Georges s'en va au Tennessee

Le porteur de ballon québécois David-Gabriel Georges, originaire de Terrebonne, a décidé de se joindre aux Volunteers de l'Université du Tennessee.
Et c'est peut-être la plus grosse nouvelle dans l'histoire du football au Québec, estime le journaliste Nicholas Richard, de La Presse.
Écoutez le journaliste Nicholas Richard au micro d'Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.
Comme Laurent Duvernay-Tardif, Benjamin St-Juste et Mathieu Bergeron, David-Gabriel Georges approche de plus en plus de la NFL. Mais cette fois, on passe à une étape supérieure.
«C'est une grande nouvelle pour le monde sportif québécois. C'est un talent générationnel. C'est le meilleur espoir de l'histoire du Québec. Il avait reçu 34 offres d'universités de la NCAA, et pas de petites universités: Ohio State, Tennessee, Old Miss, Georgia. Alabama. Michigan. Notre-Dame... Des programmes qui ont fait leurs preuves. Des programmes immenses. Il avait à en choisir un seul et il a choisi Tennessee.»