Contrat d'un an de 12 millions $ pour Robertson

L'attaquant des Stars de Dallas Jason Robertson a évité l'arbitrage et il a signé un contrat d'un an d'une valeur de 12 millions $ avec les Stars de Dallas.

Écoutez l'entraîneur adjoint des Stars, Alain Nasreddine, en compagnie d'Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.

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