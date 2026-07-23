Contrat d'un an de 12 millions $ pour Robertson

L'attaquant des Stars de Dallas Jason Robertson a évité l'arbitrage et il a signé un contrat d'un an d'une valeur de 12 millions $ avec les Stars de Dallas.
Écoutez l'entraîneur adjoint des Stars, Alain Nasreddine, en compagnie d'Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Les Stars ont connu d'excellentes saisons ces dernières années, mais ils n'ont pas eu de succès en séries: «C'est tellement difficile de gagner la coupe Stanley»;
- Robertson demeure avec les Stars: «Avec le plafond salarial, c'est une bonne signature pour nous»;
- Wyatt Johnston est tout un joueur de hockey et il ajoute à la profondeur de l'équipe;
- Jamie Benn et l'importance d'avoir un capitaine;
- Un nouvel aréna à Dallas? Ça semble être sur la bonne voie;
- Miro Heiskaken, un défenseur dont on ne se lasse pas de regarder.