Si la saison de la Ligue canadienne de football est bien entamée, la NFL en est à ses camps préparatoires.
Écoutez Bruno Heppell, expert football au Réseau Cogeco, nous parler des camps préparatoires de la NFL avec Éric Hoziel.
Les sujets discutés
- L'arrivée de l'entraîneur John Harbaugh à New York va changer la culture chez les Giants;
- L'entraîneur Mike McCarthy a d'immenses souliers à chausser à Pittsburgh;
- Les Cowboys de Dallas ont une attaque de championnat, mais une défense plutôt lamentable.