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À quelle équipe se joindra-t-il?

La loterie LeBron James se poursuit

par 98.5 Sports

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12:07

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 23 juillet 2026 20:35

Avec

Maxim P. Paquet
Maxim P. Paquet
Éric Hoziel
Éric Hoziel
La loterie LeBron James se poursuit
LeBron James. / AP archives

À quelle équipe se joindra LeBron James? La question se pose depuis la fin de la saison de la NBA.

Écoutez le spécialiste de basket-ball Maxim P. Paquet commenter le roman-fleuve de l'été dans la NBA.

Les sujets discutés

  • La loterie LeBron James se poursuit;
  • Le Heat, les Cavaliers et les Sixers sont toujours en lice;
  • Les paris sportifs mondiaux vont bon train;
  • Quincy Guerrier part en Roumanie pour doubler son salaire;
  • Quel avenir pour le vétéran Chris Boucher dont l’avenir en NBA reste incertain?

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