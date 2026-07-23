À quelle équipe se joindra-t-il?

À quelle équipe se joindra LeBron James? La question se pose depuis la fin de la saison de la NBA.
Écoutez le spécialiste de basket-ball Maxim P. Paquet commenter le roman-fleuve de l'été dans la NBA.
Les sujets discutés
- La loterie LeBron James se poursuit;
- Le Heat, les Cavaliers et les Sixers sont toujours en lice;
- Les paris sportifs mondiaux vont bon train;
- Quincy Guerrier part en Roumanie pour doubler son salaire;
- Quel avenir pour le vétéran Chris Boucher dont l’avenir en NBA reste incertain?