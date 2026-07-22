Risques de tensions salariales au sein du CH?

The Athletic classe la prolongation de contrat de Lane Hutson (8 ans, 70 M$) comme la meilleure aubaine de la LNH, bien que la hausse globale des salaires pose un défi de gestion aux Canadiens de Montréal.

Au soccer, Gianni Infantino subit de virulentes critiques de la part du président de la Liga en raison du surchargement du calendrier international, mais sa réélection semble assurée par les revenus colossaux générés.

Enfin, la saison des Blue Jays de Toronto s'effondre avec des défaites cuisantes, compromettant pratiquement toute chance d'accéder aux séries éliminatoires...

Écoutez la chronique sportive de Jean-Michel Bourque, mercredi, à Cantin le matin.