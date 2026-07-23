L'Espagne, grande nation de soccer, vient de remporter la Coupe du monde, mais elle ne le fera pas à chaque présentation.

De la même manière, il est illusoire de penser que le Canada sera toujours sur la plus haute marche du podium lors des compétitions internationales.

Écoutez le commentaire de début d'émission Éric Hoziel à ce sujet, aux Amateurs de sports.

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