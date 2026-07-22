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Propriétaire de la LPHF

Mark Walter fait l'objet d'une enquête fédérale

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 22 juillet 2026 20:00

Avec

Éric Hoziel
Éric Hoziel
Mark Walter fait l'objet d'une enquête fédérale
Mark Walter. / AP/Alex Gallardo

Mark Walter, le propriétaire de la Ligue professionnelle de hockey féminin, fait face à une enquête fédérale américaine concernant ses compagnies d’assurance.

Est-ce que cela pourrait avoir une incidence sur le circuit?

Écoutez Pat Laprade discuter de cette affaire au micro d'Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Mark Walter, propriétaire des Dodgers, des Lakers et des Sparks de Los Angeles et de la LPHF, fait l'objet d'une enquête fédérale américaine relativement à ses compagnies d'assurance;
  •  On parle de l’hommage à venir à la famille Rougeau au Centre Bell, soulignant leur importance historique dans la lutte professionnelle au Québec.

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