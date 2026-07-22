Propriétaire de la LPHF

Mark Walter, le propriétaire de la Ligue professionnelle de hockey féminin, fait face à une enquête fédérale américaine concernant ses compagnies d’assurance.

Est-ce que cela pourrait avoir une incidence sur le circuit?

Écoutez Pat Laprade discuter de cette affaire au micro d'Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés