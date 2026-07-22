Propriétaire de la LPHF

Mark Walter, le propriétaire de la Ligue professionnelle de hockey féminin, fait face à une enquête fédérale américaine concernant ses compagnies d’assurance.
Est-ce que cela pourrait avoir une incidence sur le circuit?
Écoutez Pat Laprade discuter de cette affaire au micro d'Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Mark Walter, propriétaire des Dodgers, des Lakers et des Sparks de Los Angeles et de la LPHF, fait l'objet d'une enquête fédérale américaine relativement à ses compagnies d'assurance;
- On parle de l’hommage à venir à la famille Rougeau au Centre Bell, soulignant leur importance historique dans la lutte professionnelle au Québec.