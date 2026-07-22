Le Tour gagné pour Pogacar?

Le Belge Jasper Philipsen a remporté la 17e étape du Tour de France, mercredi.
Écoutez Joseph «Tino» Rossi, cycliste et organisateur sportif, commenter le Tour de France, avec Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Une belle victoire pour le Belge Jasper Philipsen a remporté la 17e étape du Tour de France;
- Le virus qui a frappé Adam Yates pourrait-il contaminer l'équipe du Slovène Tadej Pogacar?
- Pogacar possède une avance de plus de quatre minutes et demie sur son plus proche poursuivant: le Tour est-il gagné pour lui?
- Des étapes de montagne difficiles, dont l’Alpe d’Huez et trois cols hors catégorie attendent les coureurs;
- Des contrôles antidopage nocturnes controversés ont été effectués, nécessitant l’autorisation d’un juge, ce qui suscite des inquiétudes parmi les coureurs et un climat de suspicion sur l’édition 2026.