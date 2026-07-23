Traversée du Lac-St-Jean

La nageuse québécoise Pénélope Harvey, étudiante en médecine à l’Université Laval, se prépare sa participation à la Traversée du Lac-Saint-Jean, un événement de natation en eau froide.

Écoutez Pénélope Harvey parler de sa préparation, de l'épreuve et de ses motivations, en compagnie d'Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.

Harvey a déjà remporté le Marathon de la relève et un dix kilomètres, au Lac-Saint-Jean. Maintenant, soit l'épreuve reine de 32 kilomètres.

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