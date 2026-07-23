Traversée du Lac-St-Jean

La nageuse québécoise Pénélope Harvey, étudiante en médecine à l’Université Laval, se prépare sa participation à la Traversée du Lac-Saint-Jean, un événement de natation en eau froide.
Écoutez Pénélope Harvey parler de sa préparation, de l'épreuve et de ses motivations, en compagnie d'Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.
Harvey a déjà remporté le Marathon de la relève et un dix kilomètres, au Lac-Saint-Jean. Maintenant, soit l'épreuve reine de 32 kilomètres.
Les sujets discutés
- Il s'agit de sa troisième participation à l'épreuve;
- Elle a réduit son entraînement à 90 km de nage par semaine cette année en raison d'une blessure;
- Elle vise le podium, inspirée par son frère Charles, atteint de déficience intellectuelle et d’autisme;
- L’édition 2026 réunit 24 athlètes de 11 pays, avec des défis majeurs liés à l’hypothermie et à la réglementation stricte sur la température de l’eau.