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Traversée du Lac-St-Jean

L'inspirante motivation de Pénélope Harvey

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 23 juillet 2026 20:18

Avec

Éric Hoziel
Éric Hoziel
L'inspirante motivation de Pénélope Harvey
Les amateurs de sports / Cogeco Média

La nageuse québécoise Pénélope Harvey, étudiante en médecine à l’Université Laval, se prépare sa participation à la Traversée du Lac-Saint-Jean, un événement de natation en eau froide.

Écoutez Pénélope Harvey parler de sa préparation, de l'épreuve et de ses motivations, en compagnie d'Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.

Harvey a déjà remporté le Marathon de la relève et un dix kilomètres, au Lac-Saint-Jean. Maintenant, soit l'épreuve reine de 32 kilomètres.

Les sujets discutés

  • Il s'agit de sa troisième participation à l'épreuve;
  • Elle a réduit son entraînement à 90 km de nage par semaine cette année en raison d'une blessure;
  • Elle vise le podium, inspirée par son frère Charles, atteint de déficience intellectuelle et d’autisme;
  • L’édition 2026 réunit 24 athlètes de 11 pays, avec des défis majeurs liés à l’hypothermie et à la réglementation stricte sur la température de l’eau.

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