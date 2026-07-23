Le club de triathlon L'Enjambée

L'Enjambée, un club de triathlon fondé par William Yelle et Matis Boulay compte 30 athlètes déterminés à repousser leurs limites au nom de l’Association des Amputés de guerre, un organisme à but non lucratif qui vient en aide aux vétérans et aux amputés canadiens.
Écoutez William Yelle et Matis Boulay parler de leur club et de leur mission avec Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Le programme des vainqueurs inspirés par Jacob Boulay, le frère de Matis, athlète paralympique de tennis de table.
- Le club s’entraîne à Villeneuve et participe à des compétitions comme le demi-Ironman du Maine et le triathlon de Mont-Tremblant;
- Les membres doivent recueillir 1 000 $ grâce à des dons et des commanditaires, tout en documentant leur démarche sur Instagram et YouTube.
- Les deux athlètes ont réalisé leur premier demi-Ironman à l'âge de 18 ans et ils ont formé le club l'année suivante;
- L'objectif du Club L'Enjambée: récolter 30 000 $ pour l’association des Amputés de guerre.