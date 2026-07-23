Le club de triathlon L'Enjambée

L'Enjambée, un club de triathlon fondé par William Yelle et Matis Boulay compte 30 athlètes déterminés à repousser leurs limites au nom de l’Association des Amputés de guerre, un organisme à but non lucratif qui vient en aide aux vétérans et aux amputés canadiens.

Écoutez William Yelle et Matis Boulay parler de leur club et de leur mission avec Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.

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